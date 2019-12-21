Летевший в Москву самолет экстренно сел в Баку
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причина экстренной посадки – технические неполадки.
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В бакинском аэропорту Гейдар Алиев совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Гоа-Москва. Приземление прошло успешно.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, причина аварийной посадки связана с техническими проблемами.
Пассажиры находятся в здании аэропорта. Вскоре за ними прилетит другой борт. До это времени людей обеспечат необходимым питанием.