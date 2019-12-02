Психологи Минобороны и МЧС прибыли к месту ДТП с участием автобуса в Забайкалье

В Забайкалье направилась дополнительная группа психологов из Министерства обороны РФ и МЧС России. Специалисты работают с родственниками погибших и пострадавших в ДТП с участием автобуса в Сретенском районе.

По данным РИА Новости, всего задействовано 11 психологов. Сотрудники МЧС РФ помогают забайкальцам выйти из шокового состояния, определиться в месте и времени, а также в собственной личности. Действия психологов способствуют снижению травмирующих последствий ДТП.

Трагедия в Забайкалье произошла 1 декабря: пассажирский автобус упал в реку. По факту страшной аварии возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной ДТП стало лопнувшее колесо, из-за чего автобус вывернул в сторону и упал на бок.

Местные жители и все неравнодушные люди несут цветы и свечи к установленному на вокзале мемориалу. Рядом с табличкой «Светлая память» горожане установили множество свечей. Здесь же, рядом, они возлагают цветы.

В Забайкалье объявлен траур. По официальным данным погибли 19 человек, среди которых два ребенка. Согласно последней информации, врачам удалось сохранить беременность пассажирки, которая находилась в салоне автобуса. У женщины поврежден позвоночник.

Всего в больницах находится 21 человек. Состояние четверых пострадавших оценивается как тяжелое.