В «Нафтогазе» назвали крайний срок подписания соглашения с «Газпромом»

Все соглашения по транзиту газа через территорию Украины должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы поставки топлива продолжились с 1 января 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Все эти соглашения будут заключены в соответствии с европейскими принципами. Теперь для нас есть задание: в очень сокращенные сроки, фактически за неделю эти принципы внедрить в соглашения между компаниями», - отметил он.

Детали соглашения ранее раскрыл глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он заявил, что в 2020 году через территорию Украины пройдет 65 миллиардов кубометров газа, в 2021-2024 году – 40 миллиардов кубометров.

Стороны откажутся от взаимных претензий, отзовут иски, а по решениям Стокгольмского арбитражного суда будет выплачено около 2,9 миллиарда долларов.

Также, как отметили в «Газпроме», киевские власти откажутся от антимонопольных претензий к компании на примерно 7,4 миллиарда долларов.