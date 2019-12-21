На салатовой ветке московского метро появится новая станция

Стало известно о планах московских властей построить дополнительную станцию метро на Люблинско-Дмитровской линии метрополитена. Новую станцию надстроят над уже действующей и она будет обслуживать планируемые к строительству жилые районы на территории новой промышленной зоны. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы приняли решение в связи с активным развитием территории промзоны "Южный порт" построить там дополнительную станцию с таким же названием. По нашим оценкам, станция будет построена и сможет принять первых пассажиров уже до конца 2023 года», - цитирует заместителя мэра издание «Интерфакс».

В следующем году в Москве запланировано открытие девяти новых станций метро. Четыре из них появятся на некрасовской линии - «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».

Еще три станции сделают удобнее жизнь москвичей, которые проживают в районе юго-восточного участка Большой кольцевой линии - «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», а еще две будут расположены на западном участке Большой кольцевой линии - «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская».