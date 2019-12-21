Красноярскую спецтехнику для уборки улиц нарядили в новогодние костюмы: видео

В Красноярске на чистку улиц вышли «Дед Мороз» и «Снегурочка»: технику нарядили в специальные «костюмы» и отправили на уборку. Им помогает трактор по «кличке» Морозик.

Как написал в своем Instagram мэр Красноярска Сергей Еремин, главная задача такой необычной операции - «улыбки и позитивные эмоции».

Так, «КамАЗу» в образе Деда Мороза надели шапку и сделали «бороду», а Снегурочке соорудили длинную «косу».

Все машины украшены гирляндами. Местные водители приветственно сигналят, когда им на пути встречается такой новогодний кортеж.