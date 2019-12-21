Глава «Газпрома» раскрыл детали соглашения о транзите газа через Украину

Шестьдесят пять миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в 2021-2024 году. Именно такой объем газа будет проходить через территорию Украины. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Соглашение, к которому пришли российская и украинская сторона, предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату по решениям Стокгольмского арбитражного суда около 2,9 миллиарда долларов.

Кроме того, компании могут рассмотреть возможность прямых поставок газа на Украину.