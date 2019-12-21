Евросоюз осудил санкции США против «Северного потока-2»

Еврокомиссия выступила с заявлением о непринятии экономических санкций со стороны США к участникам проекта «Северный поток-2». В заявлении говорится, что Брюссель против введения ограничений в отношении компаний, ведущих законный бизнес, сообщает РИА Новости.

Ограничительные меры вступили в силу в субботу, 21 декабря, после подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 финансовый год. Именно в этот документ заложены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Швейцарско-голландская компания Allseas уже приостановила прокладку труб газопровода по дну Балтийского моря.

С европейскими партнерами солидарны власти Германии, которые сочли введение санкций вмешательством в свои внутренние дела. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко раскритиковала Дональда Трампа за его намерение оказать давление на компании-участницы проекта, который пользуется ее поддержкой. В немецком кабмине заявили, что решение официального Вашингтона вызывает сожаление. Кроме того, Берлин отверг сам факт применения экстерриториальных санкций со стороны США.

О непринятии американской политики ограничений ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые пообещал ответные меры в случае введения санкций.

Комментируя решение властей США, эксперт в области энергетики Рустам Танкаев отметил, что санкции не способны остановить экономический проект, который находится на финальной стадии и имеет стратегическое значение для европейских потребителей российского топлива.