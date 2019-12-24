«Мы не можем гулять, стреляют» - Геля, 11 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Геля Аникина, 11 лет. Ее дом поврежден в результате минометного обстрела. Папа девочки перенес инсульт, она ухаживает за ним. 25 декабря у нее - день рождения, ей будет 12. Все, что она просит - телефон, чтобы общаться с друзьями, ведь из-за постоянных обстрелов они не могут выходить на улицу.
Если вы хотите помочь исполнить желание Гели, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru