Оператор «Северного потока - 2» подтвердил приостановку укладки труб

Официальный представитель «Северного потока - 2» Йенс Мюллер подтвердил, что один из подрядчиков, которым является швейцарская компания Allseas, приостановил работу по укладке труб газопровода. Причиной тому стали санкции США.

«Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений», - говорится в сообщении.

Все организации, которые задействованы в проекте, продолжат работы над его завершением как можно скорее, добавил Мюллер.

«Мы вместе с компаниями, участвующими в проекте, будем работать над его завершением в кратчайшие сроки», - цитирует заявление ТАСС.

Вместе с тем, оператор российского газопровода отметил, что завершение строительства необходимо для безопасности поставок энергоносителей в Европу.

В субботу, 21 декабря, вступили в силу ограничительные меры в отношении «Северного потока - 2» и «Турецкого потока». Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год: именно в этот документ и включены санкции.

В тексте, как сообщили в Министерстве финансов США, говорится, что ограничения вводятся на работу компаний, которые занимались прокладкой труб на глубине 30 метров. О каких именно корпорациях идет речь, пока неизвестно. Свои предложения по этому вопросу в течение 60 дней должны представить госсекретарь США и глава Минфина.

Тем временем швейцарско-голландская компания Allseas уже приостановила работу над проектом. Фирма ждет разъяснений насчет возможных американских санкций.

Ранее выступающая за строительство газопровода канцлер Германии Ангела Меркель осудила действия американских властей. Ее слова немецкий таблоид Bild расценил как «объявление войны».