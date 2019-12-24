«Надеюсь, ты успеешь отвезти подарки всем детям» - Даниил, 5 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Даня Хилько, 5 лет. Хотя он еще малыш, но уже многое пережил. В 2017 году снаряд попал в его дом и наполовину разрушил его. В 2019 году Даниил очень хорошо себя вел, убирал за собой все игрушки и слушался маму. У Дедушки Мороза Данечка просит радиоуправляемый вертолет, ведь он мечтает стать летчиком.
Если вы хотите помочь исполнить желание Дани, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru