Ученые предположили существование железного «снега» внутри Земли

Ученые предложили модель, которая объясняет характер проходящих сквозь Землю сейсмических волн. Разработка принадлежит исследователям США из Техасского университета и специалистам КНР из Сычуаньского университета.

По данным журнала JGR Solid Earth, на границе внешней и внутренней частей ядра существует слой суспензии, которая содержит кристаллы железного «снега». Эти частицы образуются в жидком внешнем ядре, после чего падают на поверхность твердого внутреннего. Этот процесс образует слой толщиной более 300 километров.

Именно из-за такого «снега» происходят отклонения и замедления реального движения упругих сейсмических волн от теоретических предсказаний.

Исследователи отмечают, что соответствующий процесс аналогичен тому, что происходит внутри магматических камер, когда в жидком расплаве кристаллизируются отдельные минералы, после чего оседают на дно камеры.

Подобную модель в 1960-х предлагал советский геофизик Сталий Брагинский. Он считал, что между внутренним и внешним ядрами есть слой шлама. Но его идеи не нашли поддержки.