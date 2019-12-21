Посадка пассажирского самолета с горящим двигателем попала на видео

Пассажирский самолет Boeing 767 японской авиакомпании ANA совершил вынужденную посадку в аэропорту Фукуока. Сразу после взлета, у многотонного лайнера загорелся правый двигатель.

На опубликованных видеокадрах видно, как из-под крыла воздушного судна вырываются языки пламени. В этот момент на борту находились 270 человек, которые направлялись в токийский аэропорт Ханэда.

В воздухе самолет провел около часа. Сначала пилот кружил над взлетно-посадочной полосой вырабатывая топливо, после чего совершил посадку. После приземления двигатель осмотрели техники, которым предстоит установить причины происшествия. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.