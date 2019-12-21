В ЛНР обвинили украинские СМИ в нагнетании обстановки на линии соприкосновения

Применение лазерного оружия ополченцами в Донбассе - очередная бредовая новость украинских средств массовой информации. Так военный эксперт и подполковник запаса Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко прокомментировал сообщение штаба Операции объединенных сил Украины.

На странице штаба в Facebook появилась очередная сводка с информацией о том, что один из украинских военнослужащих якобы получил ожог сетчатки глаза после применения защитниками Донбасса новейшего лазерного оружия.

«Тема применения лазерного оружия на территории Донбасса неоднократно поднималась украинскими средствами массовой информации. Даже если бы такое оружие применили, от военнослужащего остались бы одни ботинки. Очередные больные фантазии украинских СМИ», - заявил Марочко.

Переговоры представителей Контактной группы по Донбассу о новых участках разведения сил продолжаются. Украинской стороне передан пакет предложений, на который не последовало никакого ответа, заявила ранее глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Необходимость продолжения разведения сил и средств на всем протяжении линии соприкосновения обсуждалась на встрече лидеров «нормандского формата» в Париже. Стороны договорились о дополнительных мерах по стабилизации обстановки на юго-востоке Украины и обмене удерживаемыми лицами.