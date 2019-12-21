Майнили в подвале: электрик и сисадмин организовали в московском ресторане криптовалютную ферму
Из-за действий сотрудников владелец заведения ежемесячно переплачивал за электроэнергию.
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Два сотрудника одного из московских ресторанов организовали в подвальном помещении ферму криптовалюты и за два с половиной года успели намайнить несколько миллионов рублей.
Как рассказал «360» владелец заведения Армен Арутюнян, раскрыла криптовалютчиков его дочь. Дело в том, что с 2017 года ресторан стал ежемесячно переплачивать за электроэнергию – сумма выросла почти наполовину. Девушка решила вычислить источник перерасхода и обнаружила за фальшивой стеной в подвале майнинговую ферму.
Выяснилось, что организовали ее электрик и IT-специалист. Один из них работает в ресторане 10 лет, другой – пять.
Криптовалютную ферму изъяли, а ее организаторов собираются привлечь к уголовной ответственности.