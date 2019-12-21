Майнили в подвале: электрик и сисадмин организовали в московском ресторане криптовалютную ферму

Два сотрудника одного из московских ресторанов организовали в подвальном помещении ферму криптовалюты и за два с половиной года успели намайнить несколько миллионов рублей.

Как рассказал «360» владелец заведения Армен Арутюнян, раскрыла криптовалютчиков его дочь. Дело в том, что с 2017 года ресторан стал ежемесячно переплачивать за электроэнергию – сумма выросла почти наполовину. Девушка решила вычислить источник перерасхода и обнаружила за фальшивой стеной в подвале майнинговую ферму.

Выяснилось, что организовали ее электрик и IT-специалист. Один из них работает в ресторане 10 лет, другой – пять.

Криптовалютную ферму изъяли, а ее организаторов собираются привлечь к уголовной ответственности.