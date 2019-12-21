Ученые раскрыли неожиданное свойство кофе

Одним из напитков, которые помогают человеку избавиться от лишнего веса, является кофе. К такому выводу после проведенных исследований пришли ученые Иллинойского университета.

Они доказали, что кофеин уменьшает отложение жира после переедания и ограничивает выработку триглицеридов – веществ, которые накапливаются в жировых клетках, а также холестерина.

Ученые проводили свои исследования на крысах. В течение недели грызуны сидели на «кофейной» диете – их кормили жирной пищей, а также кофеином, количество которого равнялось четырем чашкам кофе в день для человека среднего веса.

Спустя месяц специалисты получили неожиданный результат. Выяснилось, что те крысы, которые ежедневно «пили» кофе, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те, которые обходились без кофеина.

Ученые отметили, что разницы, из какого именно напитка будет браться кофеин, нет. Как пишет сайт «Комсомольская правда», это может быть и стандартный кофе, и, например, чай матча. Главное – верно рассчитать дозу.