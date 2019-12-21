В Совфеде отметили противоречие новых санкций США Уставу ООН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на введение США санкций против «Северного потока - 2». По его словам, американцы преследуют исключительно собственные коммерческие интересы.

Косачев назвал введение таких ограничительных мер проявлением недобросовестной конкуренции.

«Это продавливание интересов компаний США в конкурентной борьбе с европейскими и российскими компаниями, это беззастенчивая конвертация американского политического и экономического могущества в банальную коммерческую выгоду», - цитирует Косачева RT.

Сенатор добавил: Вашингтон, таким образом, расписался под тем, что американская сторона «делает энергетику оружием».

«Они (США - прим. ред.) вступают в очевидное противоречие с нормами и правилами ВТО, которые подобные случаи недобросовестной конкуренции и беззастенчивого протекционизма собственных интересов американских компаний никоим образом не допускают», - отметил он.

В свою очередь, Россия должна продолжать реализацию «Северного потока - 2» вне зависимости от новых американских санкций. Но здесь, подчеркнул Косачев, многое будет зависеть от действий российских партнеров.

Ранее официальный представитель «Северного потока - 2» Йенс Мюллер подтвердил, что один из подрядчиков, которым является швейцарская компания Allseas, приостановил работу по укладке труб газопровода. Причиной тому стали санкции США.

В субботу, 21 декабря, вступили в силу ограничительные меры в отношении «Северного потока - 2» и «Турецкого потока». Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год: именно в этот документ и включены санкции.

В тексте, как сообщили в Министерстве финансов США, говорится, что ограничения вводятся на работу компаний, которые занимались прокладкой труб на глубине 30 метров. О каких именно корпорациях идет речь, пока неизвестно. Свои предложения по этому вопросу в течение 60 дней должны представить госсекретарь США и глава Минфина.

Тем временем швейцарско-голландская компания Allseas уже приостановила работу над проектом. Фирма ждет разъяснений насчет возможных американских санкций.