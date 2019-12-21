СМИ назвали объемы транзита газа по новом договору с Украиной

Договор с Украиной о транзите газа предполагает прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в 2020 году, а в 2021-2024 годы - по 40 миллиардов кубометров. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на украинский информационный портал «Левый берег».

В минувшую пятницу Москва и Киев подписали протокол договора о транзите газа и урегулировании взаимных претензий.

«Пятилетний газовый контракт с Россией предусматривает транзит газа в размере 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года», - говорится в сообщении информагентства.

Кроме того, по информации источников, близких к переговорам, новый договор подразумевает повышение стоимости тарифа и выплату трех миллиардов долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.