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Минпромторг рассмотрит проект закона о запрете детского шампанского и сигарет

Ян Брацкий
11:23 02.12.2019
Депутат Госдумы Вячеслав Милонов уверен, что продажа детских аналогов взрослых товаров с детства формирует у несовершеннолетних неправильное представление о жизни.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Pixabay

Минпромторг планирует рассмотреть инициативу депутата Госдумы Вячеслава Милонова об ограничении и полном запрете продажи детского шампанского и сигарет.

Парламентарий уверен, что подобные аналоги взрослых товаров с детства формируют у ребенка неправильное представление о взрослом образе жизни и негативно влияют на неокрепшую психику.

«Сам министр ответил, что он согласен с нашими доводами, но при принятии решения необходимо учитывать мнение широкого круга экспертов и в ближайшее время такая работа будет проведена. Я планирую принять активное участие в обсуждении. Круг экспертов самый широкий и все они солидарны в том, что все эти продукты негативно влияют на психику ребенка», - заявил в разговоре со «Звездой» депутат Милонов.

В обсуждении инициативы примут участие эксперты из различных отраслей экономики, образования, а также представители контролирующих органов. Депутат Милонов призывает не просто ограничить продажу «взрослых» товаров для детей, а заменить ее на полках магазинов более лояльной, популяризирующей здоровый образ жизни продукцией.

«Поскольку детям нравится копировать взрослую жизнь, так пусть они копируют взрослую жизнь здорового человека. Пусть это будут аналоги космического питания, рациона летчиков, военнослужащих, моряков, да все что угодно», - считает депутат.

По мнению депутата Госдумы правильная политика в сфере товарооборота подобной продукции позволит помочь воспитать здоровое поколение, приверженное правильному образу жизни, а не плохим привычкам.

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