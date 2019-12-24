«Пусть закончится война» - Владик и Егор, 9 и 5 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Братья Владик и Егор Кравчуки, 9 и 5 лет. Их дом поврежден обстрелом. Владик мечтает о чуде. Он увлекается музыкой и в подарок на Новый год хочет настоящие беспроводные наушники. В письме он пишет о своем братике - Егоре, для которого просит от Дедушки Мороза набор машинок.
Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru