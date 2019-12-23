«Хочу увидеть фейерверк, а не слышать разрывающиеся снаряды» - Настя, 12 лет

Настя Алферова, 12 лет. Ее дом под постоянными обстрелами, ведь он стоит на первой линии поселка. С 10 лет Настя помогает маме по хозяйству. Она очень трудолюбивая и самостоятельная. Девочка еще помнит мирное время и хочет, как когда-то раньше, без страха играть с друзьями на улице. А еще она мечтает увидеть салюты и фейерверки. Настоящие, праздничные. Чтобы от пушечного выстрела захватывало дух, и не было так страшно, как сейчас - во время обстрела.

Если вы хотите помочь исполнить желание Насти, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-364-50-56