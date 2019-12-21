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На Украине заявили о готовности «Газпрома» выплатить долг «Нафтогазу»

Анна Касаткина
01:31 21.12.2019
По словам помощника президента Украины Андрея Ермака, выплата будет сделана деньгами, а не топливом, что ранее предлагалось как один из вариантов.
На Украине заявили о готовности «Газпрома» выплатить долг «Нафтогазу»
© Фото: Газпром, vk

Российская компания «Газпром» согласилась выплатить украинскому «Нафтогазу» $3 млрд по решению арбитража в Стокгольме. Об этом по итогам переговоров по транзиту газа в Минске заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, выплата будет сделана деньгами, а не топливом, что ранее предлагалось как один из вариантов.

«У нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит три миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража», - цитирует Ермака «Общественное телевидение».

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа в Европу и урегулированию взаимных требований 20 декабря.

Долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» возник в 2017 году, когда Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании вернуть деньги за непредставленное топливо. Киев предпринимал активные действия для взыскания средств через арест активов российской компании.

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