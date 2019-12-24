«Хотим, чтобы в Донбассе был мир» - Настя и Маша, 6 лет и 2 года
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Настя и Маша Черкашины, 6 и 2 года. Сестры живут в доме, поврежденном обстрелом. Машенька пока не умеет писать, поэтому за нее послание Деду Морозу передает Настя. Девочки просят о самом важном - о мире для всех детей Донбасса. А еще Настя мечтает о роликах, чтобы кататься летом. Машенька не отстает и очень хочет в подарок детскую машинку, которой она сможет рулить сама.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочек, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru