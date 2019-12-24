«Хотим, чтобы в Донбассе был мир» - Настя и Маша, 6 лет и 2 года

Настя и Маша Черкашины, 6 и 2 года. Сестры живут в доме, поврежденном обстрелом. Машенька пока не умеет писать, поэтому за нее послание Деду Морозу передает Настя. Девочки просят о самом важном - о мире для всех детей Донбасса. А еще Настя мечтает о роликах, чтобы кататься летом. Машенька не отстает и очень хочет в подарок детскую машинку, которой она сможет рулить сама.

Если вы хотите помочь исполнить желание девочек, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru