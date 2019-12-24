«Мечтаю, чтобы в нашем поселке наступил мир» - Лера, 8 лет
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Лера Сергеева, живет с одной мамой. Сейчас девочке 8 лет. Лера мечтает о первом в ее жизни телефоне и 3D ручке, которой можно рисовать прямо в воздухе.
Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru