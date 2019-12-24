«Мечтаю, чтобы в нашем поселке наступил мир» - Лера, 8 лет

Лера Сергеева, живет с одной мамой. Сейчас девочке 8 лет. Лера мечтает о первом в ее жизни телефоне и 3D ручке, которой можно рисовать прямо в воздухе.

Если вы хотите помочь исполнить желание девочки, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru