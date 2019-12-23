«Подарок в память о погибшем папе» - Вика, 6 лет

Вика Рыжкова, 6 лет. Девочку воспитывает одна мама. Отец погиб 2 года назад, защищая ДНР. Уходя на фронт, обещал вернуться с подарком - кукольным домиком. Теперь Вика просит у Деда Мороза именно эту игрушку - в память о папе. Девочка очень любит петь, танцевать и играть с куклами.

Если вы хотите помочь исполнить желание Вики, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru или позвонить по телефону родителям: 071-325-74-86