Эксперт усомнился в действенности санкций США против «Северного потока-2»

Санкции США в отношении участников проекта магистрального газопровода «Северный поток-2» не окажут принципиального влияния на ход работ. В этом уверен член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты и ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

В разговоре со «Звездой» он поделился своими ожиданиями и отметил, что экономический проект, в который вложено более 9 миллиардов долларов, невозможно остановить на такой стадии реализации.

«Проект имеет стратегическое экономическое значение для Германии и Франции, а в ситуации, когда осталось реализовать порядка 5% объема работ от всего проекта – бросать его не будут. Неприятности, тем не менее, уже созданы», - заявил Танкаев.

По неприятностями эксперт в области энергетики подразумевает временную приостановку прокладки труб швейцарско-голландской компанией Allseas. Ограничительные меры вступили в силу в субботу, 21 декабря, после того, как президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год. Именно в этот документ включены санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

По мнению Танкаева, работы приостановлены до выяснения всех подробностей, так как сами участники проекта не представляют, в чем именно состоят санкции.

«Я не уверен, что санкции Минобороны США могут серьезно повлиять на хозяйственную деятельность узкоспециализированной швейцарской компании, которая прокладывает трубы, но зацепить они могут, хотя пока непонятно чем. Проект завершат до Нового года, но неприятности будут всем, в том числе и Соединенным Штатам», - подвел итог эксперт.

Накануне об этом прямо заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в интервью национальной телекомпании пригрозил Вашингтону ответными мерами, в случае вступления в силу ограничений в отношении газопровода «Турецкий поток». Эрдоган назвал подобные шаги недружелюбными и нарушающими законные права его страны.

«Северный поток-2» - проект магистрального газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Пропускная способность двух ниток трубопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта выступают Украина и США. Киев опасается потери статуса главного транзитера российского топлива в Европу, а Вашингтон агрессивно продвигает на рынки свой сжиженный газ.