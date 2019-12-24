«Дедушка Мороз, подари нам мягкую игрушку и конструктор» - Катя и Саша, 1 год
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Катя и Саша Христовы - двойняшки. Малышам по полтора года. Живут в доме, который находится в зоне боев. В подарок на Новый Год хотят получить мягкую игрушку и конструктор. В письмах дедушке отправили отпечатки своих ладошек, ведь писать и читать они еще не умеют.
Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru