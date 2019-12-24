«Дедушка Мороз, подари нам мягкую игрушку и конструктор» - Катя и Саша, 1 год

Катя и Саша Христовы - двойняшки. Малышам по полтора года. Живут в доме, который находится в зоне боев. В подарок на Новый Год хотят получить мягкую игрушку и конструктор. В письмах дедушке отправили отпечатки своих ладошек, ведь писать и читать они еще не умеют.

Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru

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