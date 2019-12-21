Пепел и обугленное железо: последствия массового ДТП в Ленобласти показали на видео

Телеканал «Звезда» публикует кадры последствий массового ДТП с участием грузовика и пяти легковых автомобилей под Санкт-Петербургом. Авария произошла сегодня, 21 декабря, на 142-м километре трассы «Скандинавия».

На ролике виден обуглившийся каркас грузового автомобиля, который все еще стоит посреди дороги. При этом полуприцеп наполовину остался цел. Также показана работа сотрудников экстренных служб, которые ликвидируют последствия ДТП.

Согласно данным МЧС РФ, инициатором аварии стал водитель грузовика.

«В 06:05 по прибытию установлено, что произошел наезд грузового автомобиля на пять легковых автомобилей, стоявших на неисправном светофоре», - уточняется в публикации.

В 06:20 пожар был локализован, а спустя еще шесть минут - ликвидирован.

Вместе с тем, в ГИБДД по области сообщали о двух погибших. Жертвами стали водители легковых автомобилей. Еще одна женщина пострадала, она находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время движение по трассе «Скандинавия» перекрыто. Объезд организован через Выборг.