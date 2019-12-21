В МИД России отреагировали на введенные США санкции против «Северного потока-2»

Страна с государственным долгом в размере 22 триллионов долларов запрещает другим странам развивать свою экономику. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест». Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ограничительные меры вступили в силу в субботу, 21 декабря, после того, как Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год. Именно в этот документ и включены санкции.

В тексте, как сообщили в Министерстве финансов США, говорится, что ограничения вводятся на работу компаний, которые занимались прокладкой труб на глубине 30 метров. О каких именно корпорациях идет речь, пока неизвестно. Свои предложения по этому вопросу в течение 60 дней должны представить госсекретарь США и глава Минфина.

Тем временем швейцарско-голландская компания Allseas уже приостановила работу над проектом. Фирма ждет разъяснений насчет возможных американских санкций.

В пятницу, 20 декабря, выступающая за строительство газопровода канцлер Германии Ангела Меркель осудила действия американских властей. Ее слова немецкий таблоид Bild расценил как «объявление войны».