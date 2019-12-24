«Мечтаем, чтобы не стреляли» - Вадик и Максим, 5 лет и 2 года
«Звезда» в рамках программы «Открытый эфир» запускает проект под названием «анонимный Дед Мороз», в котором помогает исполнить новогодние желания детей, живущих в донецком поселке Зайцево. Этот населенный пункт находится в «серой зоне» и регулярно подвергается обстрелам.
© Фото: ТРК "Звезда"
Вадик и Максим Абубекеровы. 5 и 2 года. Три с половиной года назад старший брат был ранен осколком снаряда. На Новый Год мальчики мечтают получить от доброго Дедушки Мороза велосипед и настольный хоккей. Ребята вели себя хорошо весь год, слушались родителей и нарисовали этот чудесный рисунок.
Если вы хотите помочь исполнить желание ребят, вы можете написать на почту: dedmorozanonim@yandex.ru