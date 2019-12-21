Пассивная агрессия: полицейские вывезли из Внуково на тележке воющего пассажира

В столичном аэропорту Внуково произошло необычное происшествие: накануне там был задержан мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии, который даже не мог стоять на ногах. Правоохранителям пришлось связать руки нарушителю спокойствия и погрузить его на багажную тележку, чтобы удалить из помещения, сообщает «360».

На ролике, опубликованном в Сети, видно, как двое полицейских провозят по залу беспокойного пассажира. Тот лежит на тележке плашмя и не оказывает никакого сопротивления, лишь сопровождая происходящее недовольным воплем.

Никакого насилия к пассажиру применено не было. Дальнейшая судьба горе-путешественника остается неизвестной.

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.