Политолог раскрыл суть борьбы США с «Северным потоком-2»

США борются против «Северного потока-2» и пытаются оказать давление на всех участников проекта, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Таким образом прокомментировал намерения американского Сената включить в закон о военном бюджете на 2020 год пункт о санкциях против «Северного потока-2».

«США последовательно борются против “Северного потока–2”. И сейчас, когда ясно, что он совсем скоро будет реализован и начнутся поставки, США продолжают оказывать давление на всех участников проекта. Существует две основные причины. Одна носит в большей степени экономический характер, другая – политический», - сказал радио Sputnik Владимир Шаповалов.

Ранее немецкий таблоид Bild предположил, что США планируют запретить компаниям, сотрудничающим с Газпромом, вести свой бизнес в стране. По неподтвержденной информации, санкции могут затронуть швейцарскую компанию Allseas и немецкую Uniper.

«Мы видим банальную экономическую конкуренцию, которая идет нерыночным способом. Американцы, провозглашая принцип свободы торговли в качестве базового, уже давно отказались от него, и вместо свободы торговли, равной конкурентной борьбы используют шантаж, угрозы и военно-политическое давление на конкурентов. Вторая причина носит политический характер. США стремятся уменьшить влияние России, нанести удар по российским планам, сделать так, чтобы РФ понесла убытки. Задача не реализована, но американцы по-прежнему пытаются идти по этому пути», - пояснил Шаповалов.

Конгрессмены планируют включить пункт о санкциях в военный бюджет до католического Рождества, чтобы успеть до окончания строительства газопровода. Немецкие журналисты опасаются, что действия Вашингтона могут создать угрозу для реализации проекта.