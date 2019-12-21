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Названы сроки выплат пенсий за январь

Роман Захаров
00:56 21.12.2019
Гражданам, получающим пенсию по почте, ПФР начнет перечисление денег 25 декабря. А тем, кто получает пенсию на банковские счета - 27 декабря.
Названы сроки выплат пенсий за январь
© Фото: pixabay

Пенсии за январь российские пенсионеры получат авансом в конце декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

В соответствии с решением, принятом на заседании правления ПФР 20 декабря, тем, кто получает пенсии по почте, фонд начнет перечисление денег 25 декабря. А тем, кто на банковские счета - 27 декабря.

В ПФР отметили, что некоторым гражданам, получающим пенсию на банковские карты, средства зачислят 30 декабря, а пенсионерам, получающим деньги по почте, доставку организуют по стандартному графику - с 3 января 2020 года.

На заседании также были подведены итоги принятых мер, связанных с повышением пенсионных выплат.

В январе текущего года Пенсионный фонд России провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости для неработающих лиц в конце 2019 года вырос в среднем с 14,4 тысяч до 15,5 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, за период май-июнь был произведен перерасчет социальных доплат к пенсиям. Средний размер выплат в среднем увеличился на 523 рубля.

Фонд также пересчитал пенсионные выплаты для работающих пенсионеров, учитывая новые пенсионные коэффициенты. В результате повышение страховой части пенсии коснулось 12,2 миллионов человек.

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