СБ ООН не продлил механизм трансграничной гумпомощи Сирии

Совет безопасности ООН не продлил механизм оказания трансграничной гуманитарной помощи Сирии из-за сложившихся разногласий. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции «гуманитарной тройки» (Бельгия, Германия и Кувейт), а проект РФ не набрал необходимых девяти голосов.

В своей резолюции Москва предлагала уменьшить число пограничных переходов гуманитарной помощи до двух на границе с Турцией и сократить срок продления механизма с одного года до шести месяцев. Проект «гуманитарной тройки» предполагал уменьшение пунктов пропуска до трех с возможностью при необходимости открыть четвертый. Механизм должен был продлеваться на полгода, а затем еще на полгода, «если Совбез не примет иного решения».

Россия обосновала вето тем, что проект резолюции оппонентов не соответствует условиям на земле. Постпред Великобритании Карен Пирс, поддерживающая проект «тройки», в свою очередь заявила, что сокращение числа пунктов пропуска до двух и срока действия механизма до шести месяцев будет означать, что члены СБ готовы мириться с ростом числа смертей в Сирии, сообщает РИА Новости. В результате режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию, который действовал с июля 2014 года, может прекратить свое действие 10 января.