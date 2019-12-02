Финансовый колпак: ЦБ «возьмет на карандаш» сомнительных плательщиков

Банк России намерен создать систему оценки устройств, с которых компании и физические лица проводят платежи и переводы. В единую базу планируется собирать информацию от банков о смартфонах и планшетных компьютерах, с помощью которых россияне осуществляют денежные переводы. Подобным образом ЦБ будет отслеживать сомнительные операции и противодействовать отмыванию доходов.

С подобной инициативой регулятор выступал еще в апреле 2018 года, когда обязал банки заниматься таким анализом. Каждому устройству был присвоен идентификатор и в случае, если у разных клиентов этот идентификатор совпадал – банк относил их к клиентам с повышенным уровнем риска.

Сейчас проект находится в стадии рестарта, сообщает «РБК». Главным оператором вновь создаваемой системы станет ЦБ, который будет собирать всю информацию от банков и принимать решения. Полученными данными регулятор будет делиться с коммерческими организациями.

Технологии, благодаря которой Банк России будет собирать информацию о пользователях, находится в стадии тестирования. Новый метод ранее опробовали на операциях юридических лиц и технология показала хороший потенциал, пояснили в ЦБ.

Аккумулирование подобной информации упросит регулирование отрасли, считают эксперты. Суды смогут истребовать сведения об устройствах, с которых осуществлялись финансовые операции и данная информация может стать доказательством в делах о дроблении бизнеса и антимонопольных расследованиях.