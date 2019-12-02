В РЖД начнут продавать билеты на несколько видов транспорта

Российские железные дороги (РЖД) в начале 2020 года запустят сервис, благодаря которому россияне смогут купить билеты сразу на несколько видов транспорта: поезд, самолет, автобус и паром. В настоящее время тестируется новый сайт. С его помощью можно будет построить сложный маршрут. Кроме того, появится мобильное приложение.

По словам директора компании по информационным технологиям Евгения Чаркина, у сервиса есть перспективы, однако пользоваться большой популярностью он, скорее всего, не будет. Это продлится до тех пор, пока в РФ не появится единый электронный проездной документы на все виды транспорта.

Как сообщает сайт газеты «Известия», РЖД уже к 2025 году планирует инвестировать до 7,43 миллиардов рублей в развитие мультимодальной цифровой платформы пассажирских перевозок.

Чаркин добавил, что создание новой системы должно позволить пассажирам покупать единый билет, который будет стыковать железнодорожные перевозки по всем регионам РФ с автобусными и авиационными.