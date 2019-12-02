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Китай ввел санкции против Вашингтона из-за закона о Гонконге

Ян Брацкий
10:21 02.12.2019
Пекин счел позицию Вашингтона вмешательством во внутренние дела государства и заявил протест.
Китай ввел санкции против Вашингтона из-за закона о Гонконге
© Фото: Keith Tsuji Globallookpress

Официальный Пекин объявил о введении санкций в отношении целого ряда неправительственных организаций США. В списке, среди прочих, оказались Human Rights Watch. Главной причиной столь решительных мер послужило то, что Вашингтон принял закон по Гонконгу, заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин.

«Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House», - заявила дипломат.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал два резонансных закона о Гонконге – «О защите прав человека и демократии в Гонконге», а также о запрете поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки, сообщает РИА Новости.

Подписанные главой Белого дома документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений в зависимости от степени его автономии.

Кроме того, власти США ввели персональные санкции против тех, кого за океаном считают ответственными за нарушение прав человека в административном районе.

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