Forbes назвал главных неудачников среди миллиардеров

Журнал Forbes составил список из миллиардеров, которые больше всего приобрели и потеряли в 2019 году. Значительнее всех приумножил свое состояние президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy, самый богатый человек Европы Бернар Арно, а поиздержался – индийский IT-магнат Азим Премжи.

Арно, которому принадлежат более 70 мировых брендов, в частности, Louis Vuitton, Bulgari и Dior, приобрел $40 миллиардов за год. Следом за ним идет руководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг – он обогатился на $22,1 млрд. На третьем месте оказался основатель и экс-президент компании Inditex, владелец недвижимости из Испании Амансио Ортега, который увеличил свое состояние на $17,3 млрд.

Абсолютным аутсайдером среди богатейших людей мира стал владелец одной из крупнейших IT-компаний Индии Wipro Technologies Азим Премжи, потерявший $14,1 млрд. Убытки в связи с разводом с супругой самого богатого человек в мире, основателя компании Amazon Джеффа Безоса составили $13,1 млрд. Замыкает тройку глава компании телеком-компании Essel Group индийский миллиардер Субхаш Чандра, который за год стал беднее на $3,4 млрд.

Ранее журнал составил список самых заметных новых миллиардеров. В него вошла основательница интернет-магазина Wildberries россиянка Татьяна Бакальчук.