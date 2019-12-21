«Все хорошо»: на Украине прокомментировали договор по газу с Россией

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель сообщил, что противоречия с Россией в газовой сфере урегулированы и новых переговоров для подписания контракта на транзит российского газа не понадобится.

«Уже все хорошо», - сказал он в Минске по результатам переговоров с делегацией из РФ, отвечая на вопрос журналистов о необходимости новых переговоров для подписания документа.

Министр энергетики Украины объяснил, что стороны уже договорились о заключении нового контракта на транзит газа из России. При этом Оржель не стал комментировать условия контракта.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что контракт на транзит российского газа через Украину планируется подписать до Нового года. При этом он добавил, что переговоры в Минске прошли вполне успешно и были найдены взаимовыгодные решения, как для России, так и для Украины и Европы.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович, в свою очередь, комментируя заключение договора между Киевом и Москвой заявил, что из этой ситуации «каждый вышел победителем».