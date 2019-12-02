Эксперт рассказал о смертельной опасности монитора смартфона

Окружающие предметы могут быть источником биологической опасности. С таким предупреждением выступил профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.

Лидеры по «заразности» - поручни в общественном транспорте, ручки магазинных тележек, компьютерная клавиатура и смартфоны. Всему виной биопленка, которая образуется на неметаллических поверхностях, подтвердил Ильин.

«Биопленка более живучая, чем на металлических образованиях. Все, что сделано не из металла – полностью в микроорганизмах. В составе биопленки микроорганизмы будут выживать. Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности – надежный путь для инфекций», - цитирует радио Sputnik профессора.

Чаще всего биопленка образуется на экране смартфона. Среди микроорганизмов, которые селятся на мониторе гаджета, многие являются условно-патогенными, предупреждает эксперт.

Именно поэтому экран телефона, как и другие неметаллические поверхности, необходимо обрабатывать. Среди самых популярных средств Вячеслав Ильин назвал перекись водорода, аммониевые соединения и спирт, который является отличным биоцидом и быстро улетучивается.