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Названы самые дешевые направления для путешествий в Рождество

Наталия Майорова
09:59 02.12.2019
Российские туристы предпочитают выбирать для отдыха в Рождество европейские направления, например - Италию или Испанию.
Названы самые дешевые направления для путешествий в Рождество
© Фото: Patrizia Cortellessa Globallookpress

Российские туристы выбирают для путешествий на католическое Рождество те страны, где предлагаются пакетные туры на базе чартерных перелетов. Благодаря этому, уточняют в Ассоциации туроператоров РФ, зимний отдых выходит значительно дешевле.

По данным специалистов, наибольшей популярностью пользуется Италия. Недельный тур на двоих может обойтись от 36 тысяч рублей. Кроме того, туристы заинтересованы не только в экскурсионных программах, но также в поездках на горнолыжные курорты и комбинированные маршруты.

Еще одной привлекательной для россиян страной на этот период стала Чехия. Восемь дней путешествия с перелетом на одного человека обойдется минимум в 28 тысяч рублей. Также туристы заинтересованы в Австрии и готовы облегчить свой кошелек в среднем на 85 тысяч рублей на двоих.

Также в десятке наиболее востребованных направлений числятся Швейцария, Франция, Германия, Испания, Венгрия, Андорра и Финляндия. Туристы заинтересованы в экскурсионной или спортивно-оздоровительной программе.

Кроме того, говорится в сообщении на официальной сайте организации, спрос на страны Прибалтики и в Стамбул возрос на 25%.

Эксперты отмечают, что продажи рождественских туров остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Причем больше половины предложений россияне забронировали уже к середине осени.

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