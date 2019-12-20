СМИ: актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

Актрису Людмилу Максакову госпитализировали. Об этом сообщил паблик Mash.

По его информации, артистка приехала в больницу самостоятельно. После проведенного осмотра Максакову решили госпитализировать для полного обследования.

По некоторым данным, у актрисы диагностировали глаукому. Нужно ли хирургическое вмешательство, решат после всех необходимых процедур.

Сама Людмила Аксакова свою госпитализацию пока никак не прокомментировала. Официального подтверждения данной информации не поступало.