СМИ: актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве
По неподтвержденной информации, у нее обнаружили глаукому.
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Globallookpress
Актрису Людмилу Максакову госпитализировали. Об этом сообщил паблик Mash.
По его информации, артистка приехала в больницу самостоятельно. После проведенного осмотра Максакову решили госпитализировать для полного обследования.
По некоторым данным, у актрисы диагностировали глаукому. Нужно ли хирургическое вмешательство, решат после всех необходимых процедур.
Сама Людмила Аксакова свою госпитализацию пока никак не прокомментировала. Официального подтверждения данной информации не поступало.