СМИ: ГИБДД может получить право на массовые проверки водителей на алкоголь и наркотики

Проверять на алкоголь и наркотики всех без исключения водителей сотрудники ГИБДД могут начать уже в ближайшее время. Проект изменений в правила освидетельствования подготовило МВД. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства.

Авторы законопроекта уверены, что существующие критерии, по которым сотрудники ГИБДД определяют, пьян или не пьян водитель, не всегда работают.

Сейчас полицейские ориентируются на пять признаков: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение и неустойчивость позы.

Но, например, при наркотическом опьянении это легко можно скрыть. А определить наличие в крови запрещенных веществ поможет только бесконтактный детектор алкоголя или бумажный тест для экспресс-анализа слюны.

В МВД уверяют, что водители «в случае неочевидности наличия характерных признаков алкогольного или наркотического опьянения» имеют право отказаться от проверки без каких-либо последствий.

Кроме того, понятых и протокола при этом не потребуется – освидетельствование лишь предварительное.

Эксперты с инициативой МВД согласны, но не исключают, что к качеству упрощенных тестов могут возникнуть вопросы. Также, отмечают специалисты отрасли, важно не допустить массовых безосновательных проверок.