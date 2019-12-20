В Роскачестве дали советы по выбору икры

В преддверии Нового года у многих покупателей возникают вопросы при выборе красной икры. О том, продукт в какой таре выбирать лучше всего и в каком виде покупать лакомство, рассказала эксперт Роскачества Наталья Петроченкова.

В интервью радио Sputnik она сообщила, что при выборе икры в жестяной банке, следует внимательно осмотреть тару на наличие повреждений. Главная опасность тут заключается во вздутии упаковки.

«Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это - верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов», - подчеркнула эксперт.

Если съесть икру из вздувшейся банки, то можно получить сильнейшее отравление.

Предпочтение следует отдавать продукту в стеклянной таре или на развес, поскольку так спрятать некачественный товар очень сложно.

«Икринки первого сорта должны быть целыми, одинакового цвета, размера, а также не должны быть слипшимися. Если такую банку перевернуть, то икра не должна моментально начинать ползти по стенкам», - объяснила Петроченкова.

Кроме того, выбор следует отдать икре с маркировкой «ГОСТ» на упаковке. Также необходимо изучить место изготовления икры. Лучше всего будет, если продукт произведен из традиционных мест вроде Сахалина или Камчатки.

Что касается заморозки, то она не влияет на качество продукта. Но это касается лишь тех случаев, когда она была сделана единожды. По словам эксперта, покупатель, к сожалению, самостоятельно проверить это не может.