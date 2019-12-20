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Невролог предупредила об опасности просмотра «Звездных войн»

Иван Линдеманн
08:46 20.12.2019
Врач посоветовала взять в кинотеатр солнцезащитные очки, чтобы избежать эпилептического приступа.
Невролог предупредила об опасности просмотра «Звездных войн»
© Фото: imdb.com

Недавно вышедший на экраны фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» может быть опасен для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала невролог Ольга Голубинская.

Дело в том, что картина из-за мелькания кадров может спровоцировать эпилептический приступ. Чтобы не испортить впечатление от просмотра финальной части саги о «далекой-далекой галактике», врач рекомендует подготовиться.

«Попробуйте сесть дальше от экрана, либо берите с собой защитные очки с темными стеклами», - советует Голубинская.

По ее словам, это позволит снизить воздействие негативных факторов на кору головного мозга.

Невролог предупреждает, что эпилептический припадок может возникнуть не только у людей, склонных к нему. Не исключено, что быстрая смена ярких кадров спровоцирует приступ и у тех, кто раньше по этому поводу не обращался к врачам.

Например, напоминает Голубинская, массовый приступ эпилепсии произошел в 1997 году в Японии. После показа мультфильма «Покемоны» в больницы обратились почти 700 человек.

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