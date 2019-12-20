В Новосибирске кирпичный забор рухнул на легковушку и расплющил ее: видео

Возле ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске произошло ДТП. Выезжая с территории жилищного комплекса, грузовик врезался в кирпичную арку, в результате чего она обрушилась прямо на стоящий под ней легковой автомобиль Subaru.

Видео произошедшего опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что восстановлению легковушка не подлежит – груда кирпичей полностью раздавила авто.

По словам очевидцев аварии, водитель Subaru не пострадал – он успел выскочить из машины в последний момент.