В Новосибирске кирпичный забор рухнул на легковушку и расплющил ее: видео
Водитель автомобиля не пострадал – он успел выскочить в последний момент.
© Видео: Инцидент Новосибирск, «ВКонтакте» © Фото: Инцидент Новосибирск, «ВКонтакте»
Возле ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске произошло ДТП. Выезжая с территории жилищного комплекса, грузовик врезался в кирпичную арку, в результате чего она обрушилась прямо на стоящий под ней легковой автомобиль Subaru.
Видео произошедшего опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что восстановлению легковушка не подлежит – груда кирпичей полностью раздавила авто.
По словам очевидцев аварии, водитель Subaru не пострадал – он успел выскочить из машины в последний момент.