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В лесу она росла: в Москве и Петербурге начались продажи елок

Наталия Майорова
08:27 20.12.2019
Отечественные ели собираются продавать по цене от тысячи рублей, а импортные - от трех тысяч. Купить елку можно будет и «на корню».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Monika Skolimowska Globallookpress

Сегодня, 20 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге откроются елочные базары. В столице их будет около 300, а в городе на Неве насчитывается 70.

Отечественные ели будут продаваться по цене от тысячи рублей, импортные - от трех тысяч. Купить елку можно будет и «на корню».

К наплыву покупателей с топорами уже готовы два питомника: один на северо-западе Подмосковья в селе Ульянино, второй - в Дмитрове, где хвойные деревья отдают по себестоимости. Например, ель высотой полтора метра можно взять примерно за 700 рублей.

Однако власти предупреждают, что незаконной добычей новогоднего символа лучше не заниматься, поскольку леса патрулируют, и нарушителям грозит штраф в размере минимум трех тысяч рублей.

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