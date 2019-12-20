Падение «Гелендвагена» с вертолета засняли на видео
Предварительная стоимость автомобиля составляет 1 миллион рублей, еще в 250 тысяч обошелся полет на вертолете.
© Видео: stolica onego, YouTube © Фото: stolicaonego.ru
В петрозаводском аэропорту «Пески» произошел беспрецедентный случай – там с вертолета сбросили «Гелендваген».
Как сообщает издание «Столица на Онего», двое москвичей представились блогерами и попросили поднять их автомобиль в воздух, а затем скинуть.
В результате пилоты прикрепили на тросе к вертолету джип, подняли его в воздух, а затем сбросили вниз.
Отмечается, что один из мужчин проиграл другому спор, условием которого и был автомобиль.
Искореженный металл и разбитое стекло вывез нанятый москвичами трактор.