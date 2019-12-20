Вокзал в Симферополе полностью готов к приему поездов

Симферопольский вокзал полностью готов к приему поездов, которые пустят по Крымскому мосту. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ожидается, что первый состав прибудет на полуостров уже в начале следующей недели. Это будет рейс из Санкт-Петербурга. Общее время в пути составит 43,5 часа.

Что же касается поезда из Москвы, то до Симферополя можно будет добраться за 33 часа.

В настоящее время на полуострове курсируют только пригородные составы.

Ранее по Крымскому мосту в тестовом режиме запустили двухэтажный пассажирский поезд. Специалисты оценили работу всех автоматических систем обеспечения безопасности движения. Первые пассажиры отправятся в Крым на поезде из Санкт-Петербурга уже 23 декабря. Днем позже еще один железнодорожный состав отправится из Москвы.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина оценивается в 19 километров. Автомобильную часть переправы открыли 15 мая 2018 года и на следующий день по ней запустили движение автобусов.