Украинский журналист заочно продолжил дискуссию о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил дискуссию с президентом РФ Владимиром Путиным о танках на Кубани. «Разговор» продолжился спустя более 12 часов после окончания большой пресс-конференции.

Свой ответ Цимбалюк разместил в социальной сети.

«Насчет украинских танков на Кубани. Владимир Владимирович вступил в дискуссию относительно украинских боевых машин. Говорит, что Т-64 - советский танк. Мол, у нас своего ничего нет. Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня "Булат"», - написал он в Facebook.

В ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, Путин ответил шуткой на предложение Цимбалюка о том, что позиция президента РФ по отношению к Киеву якобы изменится, если на Кубани «появятся» украинские танки.

«Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?», - сказал Путин, подразумевая разработанные в СССР танки Т-72 и Т-34.

На это Цимбалюк возразил, что основным боевым украинским танком является «произведенный в Харькове» Т-64, на что президент РФ отметил, что эта техника тоже является советской машиной.