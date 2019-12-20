Посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при ЧП в Таиланде

Сотрудники посольства России в Таиланде выясняют, есть ли среди пострадавших при столкновении двух судов наши соотечественники.

Трагедия произошла близ курортного острова Пхукет – скоростной катер, на борту которого находилось 49 туристов, врезался в яхту под управлением российского капитана.

Как сообщается, травмы получили 12 человек. Сейчас они находятся в больнице.

Капитан катера, гражданин Таиланда, погиб. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности и даже отбывал тюремный срок за неосторожное судовождение.

Еще один член экипажа пропал без вести.